РАН назвала самые востребованные профессии будущего

В РАН назвали самые востребованные профессии будущего Фото: Олег ЗОЛОТО

Наиболее "трудные" профессии будут востребованы в будущем, заявила вице-президент РАН Ирина Донник.

- Это и физики, и математики, и химия, и биология. Но они и наиболее трудные, поэтому здесь нам нужно как можно больше молодежи, — сказала специалист в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Сейчас в России ощущается дефицит около ста тысяч айтишников, однако через десять лет это число может вырасти до миллиона.

Донник призвала увеличить университеты количество практических занятий, а деятелям науки получить дополнительную квалификацию в сфере IT.

Ранее были названы самые грамотные профессии. Россияне считают учителей, юристов и журналистов грамотнее представителей других профессий. 70% россиян заявили, что лучше других правила русского языка соблюдают учителя. 52% опрошенных назвали самыми осведомлёнными в грамматике и правописании юристов, а 44% - журналистов.