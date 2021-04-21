Кравчук заявил о готовности встретиться с Путиным

Бывший президент Украины заявил о желании встретиться с Путиным Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший президент Украины, глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук сообщил, что готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования ситуации в регионе.

- Безусловно. Хоть сегодня. Мне есть, что сказать Путину и есть с чем обратиться к кремлевским политикам, которые сегодня так истерически раздувают ненависть к Украине, — сказал Кравчук в эфире телеканала "Украина 24", отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину было доложено об идее украинского лидера Владимира Зеленского о встрече в Донбассе, однако нет уверенности, ознакомился ли он с данным обращением из-за подготовки к посланию Федеральному собранию и рабочих встреч. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что для встречи Путина с Зеленским должны быть определенные предпосылки.