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Политика21 апреля 2021 18:10

Якуб Кулганек назначен новым главой МИД Чехии

Ранее он был заместителем главы чешского МВД
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (8)Комментарии (8)
Якуба Кулганека назначили новым главой МИД Чехии

Якуба Кулганека назначили новым главой МИД Чехии

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Чехии Милош Земан назначил новым главой чешского министерства иностранных дел Якуба Кулганека.

- Поздравляю Вас с назначением на пост руководителя МИД и желаю успехов в этой ответственной работе на благо республики, — заявил Земан во время церемонии назначения, которую транслировали местные телеканалы.

Сейчас Кулганеку 36 лет. Он окончил Карловый университет в Праге, после чего получил степень магистра в Джорджтаунском университете в Соединенных Штатах Америки. До назначения на новую должность он занимал пост заместителя главы министерства внутренних дел Чехии.

Вскоре после назначения чешский МИД посетит российский посол в Праге Александр Змеевский. По информации местных СМИ, дипломату России сообщат о выдворении новой группы сотрудников российского посольства.