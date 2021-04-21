Губернатор Александр Моор считает, что политика Владимира Путина нацелена на развитие и процветание России

Президент России Владимир Путин проводит последовательную политику, направленную на развитие и процветание нашей страны. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, делясь впечатлениями от послания главы государства Федеральному собранию РФ. Глава региона отметил, что инициатива Владимира Путина о предоставлении инфраструктурных кредитов российским регионам, которые не имеют больших долгов, – очень важная инновация.

«Возможность взять такой кредит на пятнадцать лет всего под три процента годовых поможет нам намного быстрее реализовать многие важные проекты, – сообщил губернатор. - Поэтому мы в ближайшее время направим свои предложения и заявки в правительство России для оценки и экспертизы».

Александр Моор обратил внимание на ту часть послания президента, где говорилось о развитии транспортной инфраструктуры, в частности – об ускорении строительства современной автотрассы от Москвы до Екатеринбурга.

«Нужно сказать, что от Тюмени до Екатеринбурга автодорога уже реконструируется и расширяется, – говорит глава региона. - В результате к 2024 году Тюмень будет связана с Москвой и Санкт-Петербургом новой, современной и безопасной автомагистралью. Это очень хорошо для развития экономики и туризма. Во всех странах и во все времена проекты по развитию транспортной инфраструктуры всегда были катализатором позитивных экономических процессов».

Многих тюменцев касаются инициативы главы государства о поддержке семей с детьми, а также будущих матерей, отметил губернатор. Социальная политика всегда находится в фокусе внимания главы государства.

Послание Владимира Путина, посвященное, в основном, внутренней политике и экономике, имеет очень большое значение для Тюменской области и ее жителей, подчеркнул Александр Моор.

«Мы должны быть последовательными. Текущая ситуация всегда корректирует скорость движения к намеченным целям по развитию страны и региона. Но главное – не терять эти цели из виду. Тогда наше движение будет планомерным, а самое главное, что результаты, которые мы достигаем на этом пути, будут осязаемы и понятны людям», – уверен Александр Моор.