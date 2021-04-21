Московское метро 21 апреля работает в штатном режиме

Московское метро работает в штатном режиме Фото: Александр КОЦ

На данный момент все линии и станции метро Москвы работают в штатном режиме. Однако по требованию полиции могут быть ограничены некоторые входы в метро на городской территории. Об этом заявили в департаменте транспорта Москвы.

Ранее стало известно о том, что в центре Москвы усилили меры безопасности из-за несанкционированной акции, объявленной оппозицией. В настоящее время сотрудники полиции дежурят около станций метро и в переулках возле заявленного маршрута. Пока обстановка на улицах достаточно спокойная.

- Довольно большое количество журналистов с опознавательными знаками «пресса» и довольно много полиции, которая дежурит около выходов из метро и располагается по переулкам. Пока никаких задержаний не было, - передает специальный корреспондент kp.ru Александр Коц.

Ранее Генпрокуратура предупредила об ответственности за участие в несогласованных акциях и привлечение в них детей и подростков. В полиции также добавили, что агрессивные действия участников акции и любые провокации с их стороны будут расцениваться как угроза общественной безопасности и пресекаться.