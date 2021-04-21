Во Львове начался демонтаж Монумента славы Советской армии

Во Львове начали демонтировать Монумент славы Советской армии. Фото: Львовский горсовет

Пресс-служба Львовского горсовета сообщила, что в городе стартовал демонтаж Монумента славы Советской армии, который был открыт в 1970 году.

- В минувшем году было принято решение горисполкома о проведении архитектурного конкурса на территорию, где сейчас размещен Монумент славы. Также у нас есть решение о поэтапном демонтаже элементов монумента. Для этого были заложены средства в бюджете города, — приводит пресс-служба слова первого заместителя мэра города Андрея Москаленко.

Сообщается, что сейчас идет демонтаж барельефов, а затем уберут плиты памятника.

В 2018 году горсовет признал Монумент славы аварийным и принял решение его демонтировать.

Также памятник неоднократно оскверняли украинские радикалы. Например, в феврале 2018 года. Это произошло среди бела дня. Прихватив с собой топоры, молотки и кувалды, вандалы разбили несколько гранитных плит и повредили надпись "Победителям над нацизмом", вместо нее они краской из баллончика написали "памятник оккупантам".