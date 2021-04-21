Россиянам вернули почти 4 млрд рублей по программе туристического кешбэка

По программе туристического кешбэка россиянам вернули почти 4 миллиарда рублей Фото: Константин БРЕДНИКОВ

Глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что с момента запуска программы туристического кешбэка ей воспользовались более одного миллиона россиян, туристам вернулось почти четыре миллиарда рублей.

Догузова рассказала, что всего 10% от общего номерного фонда отелей в России можно назвать качественными и современными. В 2021 году Ростуризм запустит субсидирование процентной ставки по кредитам на строительство и обновление отелей.

- Один из ключевых инструментов, которые Ростуризм запустит уже в этом году, - субсидирование процентной ставки на строительство и обновление отелей, — сообщила глава Ростуризма журналистам.

Ранее президент России Владимир Путин предложил увеличить туристический кешбэк для школьников и студентов. Также глава государства считает, что программа должна работать круглогодично.