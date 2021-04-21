Ленинградским педагогам, воспитавшим победителей Всероссийской олимпиады школьников, будут вручать губернаторские премии

Ленинградским педагогам, подготовившим победителей и призеров Всероссийской олимпиады, будут вручать губернаторские премии. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградской области педагоги, подготовившие победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, будут получать губернаторские премии. Соответствующее постановление подписал глава региона Александр Дрозденко.

С 2021 года учителям, воспитавшим победителей олимпиады, будут вручать по 240 тысяч рублей. Наставники, подготовившие призеров заключительного этапа, получат 120 тысяч рублей. Если педагог подготовил олимпиадника, одержавшего победу сразу по нескольким предметам, то премия будет выплачиваться за каждое звание. В случае, если победителя или призера готовили сразу несколько учителей, призовую сумму разделят между ними в равных долях.

Аналогичные губернаторские премии ранее были учреждены и для школьников. Дети, ставшие победителями или призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, получают за свои успехи единовременную выплату из регионального бюджета. Победители становятся обладателями суммы в 240 тысяч рублей, призеры — в 120 тысяч рублей. В 2020 году призовые места во Всероссийской олимпиаде школьников заняли восемь учеников из школ Ленинградской области.

В марте этого года губернатор Александр Дрозденко встретился с победителями регионального этапа олимпиады, поздравив школьников с успехом и вручив им подарки.

- Ленинградская область гордится, что такое большое количество детей принимает участие в олимпиаде школьников. Важно, что 43 ученика от нашего региона примут участие в заключительном этапе олимпиады. Огромное спасибо всем, кто участвует и помогает проведению Всероссийской олимпиады школьников, - поблагодарил глава области.

В 2021 году в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников участвовали 2193 учеников девятых-одиннадцатых классов. Из них победителями регионального этапа стали 67 учеников, еще 501 участник получил звание призера. Лучшие результаты показали старшеклассники Гатчинского, Всеволожского, Выборгского, Киришского, Сосновоборского, Тихвинского, Кингисеппского, Кировского и Лужского районов.