В центре Москвы столкнулись автозак и легковой автомобиль Фото: Иван МАКЕЕВ

В центре российской столицы произошла авария: на пересечении Тверской улицы и Страстного бульвара столкнулись автозак и легковой автомобиль. Об этом в среду, 21 апреля, сообщил специальный корреспондент kp.ru Александр Рогоза.

Дорожно-транспортное происшествие произошло примерно в 18:30 по московскому времени. В результате инцидента у легковой машины повредился бампер.

У легкового автомобиля поврежден бампер Фото: Александр РОГОЗА

В связи с аварией около десяти минут было перекрыто движение по Тверской улице в сторону станции «Маяковская». В настоящее время движение восстановлено.

Тем временем в центре Москвы сотрудники правоохранительных органов усилили меры безопасности из-за призывов оппозиционеров выйти на несанкционированную акцию. Напомним, что МВД и Генпрокуратура призывают россиян воздержаться от участия в подобных мероприятиях и предупреждают об ответственности за призывы к несанкционированным митингам.