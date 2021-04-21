Российского посла вызвали в МИД Чехии

Посла РФ вызвали в МИД Чехии. Фото: Посольство России в Праге

Посол России в Праге Александр Змеевский прибыл в МИД Чехии. Его пригласили в связи со взаимной высылкой дипломатов двух стран.

Российский дипломат не стал общаться с журналистами и сразу вошел в здание чешского ведомства.

Ранее президент Чехии Милош Земан назначил новым главой чешского министерства иностранных дел Якуба Кулганека. Сообщалось, что вскоре после назначения чешский МИД посетит российский посол в Праге Александр Змеевский. По информации местных СМИ, дипломату России сообщат о выдворении новой группы сотрудников российского посольства.

Напомним, власти Чехии считают, что российские спецслужбы организовали серию взрывов на местах хранения военной техники и амуниции в деревне Врбетице, которая произошла в октябре-декабре 2014 году. Тогда из-за инцидента на воздух взлетели десять тысяч тонн взрывчатки и боеприпасов, включая ракеты средней дальности.