МВД призвало нелегальных мигрантов продлить срок временного пребывания в России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российские министерство внутренних дел призвало незаконно находящихся в стране иностранцев обратиться в подразделения ведомства по месту своего нахождения и продлить срок временного пребывания. Об этом в среду, 21 апреля, говорится на официальном сайте пресс-центра МВД РФ.

Правоохранители напомнили, что по указу российского президента от 18 апреля прошлого года у находящихся на территории России в нарушение установленного миграционным законодательством порядка иностранцев есть возможность урегулировать правовое положение.

- В отношении иностранцев и их семей, которые незаконно находятся в стране, будет принято решение о продлении срока временного пребывания, постановки на учет по месту нахождения и оформлены необходимые документы, - говорится в сообщении ведомства.

В МВД отметили, что министерство принимает все меры для защиты прав и свобод иностранных граждан, а также безопасности пребывания в России на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Как ранее писал сайт kp.ru, накануне в МВД сообщили, что количество иностранцев, нелегально работающих на территории РФ, в минувшем 2020 году сократилось почти в два раза. Правоохранители пресекли 40 989 правонарушений, связанных с нелегальной работой мигрантов, а это на 40% меньше, чем в 2019 году.