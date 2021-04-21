Меркель назвала нежелательным использование российской вакцины в ЕС до сертификации Фото: REUTERS

Ангела Меркель считает нежелательным применение российской вакцины в Евросоюзе до сертификации ЕМА (Европейского агентства лекарственных средств).

- Мы не производим хорошее впечатление, когда, к примеру, я вижу, что некоторые члены [ЕС] применяют китайскую или российскую вакцину без сертификации в ЕМА. Я считаю, что это не очень хорошо, - заявила она в ходе онлайн-конференции.

Меркель отметила, что это касается и других вопросов, где ЕС не выступает сплоченно.

Напомним, сейчас в вакцинный портфель Евросоюза входит четыре вакцины: Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Однако некоторые страны ЕС уже отказались от AstraZeneca из-за опасных побочных эффектов. А Johnson & Johnson заморозила поставки с 13 апреля.

Что касается российского препарата "Спутник V", то в настоящее время он проходит сертификацию в ЕМА. Регулятор заявил, что на данный момент не зафиксировал случаев тромбоза от прививок вакцины. Однако пока специалисты находятся только на ранней стадии изучения препарата.