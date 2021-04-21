Экс-премьер Японии выступил за признание Крыма российским

Бывший премьер-министр Японии выступил за признание Крыма российским Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший премьер-министр Японии Юкио Хатояма призвал власти страны признать Крым российским.

- Если коротко охарактеризовать решение территориальной проблемы, то для Японии крайне важно проявить уважение к истории крымской проблемы и понимание в отношении России, — приводит слова Хатоямы Yahoo News Japan.

Он считает, что японским властям стоит пересмотреть Договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией. По его мнению, Кремль опасается того, что на Южных Курилах разместят американские военные базы, если осуществится передача островов.

Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил, что в Европе "практически все понимают", что Крым – неотъемлемая часть России, и вряд ли жители полуострова в случае нового референдума проголосовали бы за то, чтобы снова попасть под контроль Киева.