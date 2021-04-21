МИД России об ответе Чехии на высылку дипломатов: Ультимативный тон недопустим

В МИД РФ заявили, что Россия считает ультимативный тон недопустимым по отношению к себе Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель МИД РФ ответила на требования министерства иностранных дел Чехии вернуть своих дипломатов в Москву.

- Ультимативный тон в отношении России недопустим, — заявила Захарова.

Она добавила, что 22 апреля будет продолжено общение с послом Чехии в Москве. Также власти России "предлагают Праге оставить ультиматумы для общения внутри НАТО", подытожила Захарова.

С аналогичными словами выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

- Именно сегодня в послании президент Путин говорил о бесперспективности разговоров с нами в стилистике требований, — сказал Песков.

Так он ответил на вопрос о том, будут ли власти России рассматривать требование главы МИД Чехии Якуба Кулганека.

Напомним, ранее министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек выразил российскому послу России в Праге Александру Змеевскому протест в связи с высылкой 20 чешских дипломатов из Москвы и потребовал вернуть их обратно. Он сообщил, что высылка 20 дипломатов фактически парализовала работу чешского посольства в Москве. Кулганек заявил, что МИД ждет решения российских властей до 12:00 по местному времени 22 апреля.