МВД: на незаконной акции в Москве присутствуют около 6 тысяч человек

МВД России сообщило, что на незаконной акции в Москве присутствуют около 6 тысяч человек Фото: Александр РОГОЗА

ГУ МВД России по городу Москва сообщает, что на несанкционированной акции в столице России принимают участие около 6 тысяч граждан.

- По состоянию на 20.30 час в мероприятии принимает участие около 6 тыс. человек. Полицейские разъясняют собравшимся, что их акция не согласована в установленном порядке с органами власти и предупреждает о предусмотренной законом ответственности за нарушение правопорядка, — гласит сообщение ведомства.

Напомним, ранее МВД и Генпрокуратура России призвали россиян отказаться от участия в несанкционированных мероприятиях. Агрессивные действия участников подобных акций и попытки спровоцировать столкновения со стражами правопорядка будут расцениваться как угроза общественной безопасности и пресекаться по закону. Также ведомства напомнили о действующих ограничительных мерах из-за пандемии коронавирусной инфекции. Участвуя в подобных мероприятиях, россияне рискуют заразиться вирусом.