Умерла Ирина Моисеева, заслуженная артистка РСФСР

Умерла заслуженная артистка РСФСР Ирина Моисеева. Фото: МАШКОВ Юрий/ТАСС

Жена балетмейстера Игоря Моисеева, заслуженная артистка РСФСР Ирина Моисеева умерла в 96 лет. Об этом сообщила пресс-служба Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева.

- Двадцать первого апреля 2021 года на 97-м году ушла из жизни заслуженная артистка РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, лауреат премии правительства Российской Федерации Ирина Алексеевна Моисеева, — гласит сообщение ансамбля.

Прощание с артисткой состоится в Большом ритуальном зале Центральной клинической больницы 24 апреля.

Также свои соболезнования выразила министр культуры России Ольга Любимова.

- Ирина Алексеевна внесла значительный вклад в развитие отечественной школы народного танца, ее талант и мастерство навсегда останутся в памяти коллег, учеников и зрителей, — сказала глава Минкульта.

В начале апреля умерла Ольга Пашкова, народная артистка России и актриса Малого театра. Отмечается, что причиной смерти артистки стала продолжительная болезнь. В Малом театре выразили глубочайшие соболезнования родным и близким Ольги Леонидовны.