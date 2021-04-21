Баженов призвал выпускать экопросветительские программы на ТВ и радио в прайм-тайм

Журналист, лидер некоммерческого общественного экологического движения Тимофей Баженов. Фото: Максим МАНЮРОВ.

Просветительские программы, посвященные проблемам экологии, должны выходить на телевидении и радио в прайм-тайм. Это поможет сформировать у россиян правильное отношение к охране окружающей среды, считает журналист, лидер некоммерческого общественного экологического движения Тимофей Баженов. Комментируя ежегодное послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, телеведущий высказался о необходимости обязать государственные телевизионные и радиовещательные компании показывать экопросветительские передачи в наиболее популярное у аудитории время.

- Государственным телевизионным и радиовещательным компаниям следует выпускать программы, способствующие экопросвещению, не в самое дешевое эфирное время, а тогда, когда эта социально важная, имеющая государственное значение информация реально дойдет до ушей россиян, – заявил Тимофей Баженов.

Он также отметил, что важной частью экологического просвещения должна стать популяризация бережного отношения к природе среди детей. Только так в России вырастет поколение, для которого забота об экологии и окружающей среде станет образом жизни.

- Нужно с ранних лет объяснять детям, что хорошо, а что плохо. И, безусловно, нужно работать со взрослыми, – подчеркнул Баженов.

Напомним, президент России Владимир Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию в среду, 21 апреля. В своем выступлении глава государства особо отметил важность природоохранных проектов и проблемы экологической безопасности. Владимир Путин подчеркнул, что бережное отношение к природным ресурсам страны должно стать нормой для граждан и промышленности. Для этого необходимо сформировать у населения России высокий уровень социальной ответственности и экологической культуры. Президент попросил Федеральное собрание ускорить принятие закона о финансовой ответственности владельцев предприятий за ущерб, причиненный экологии. Новый закон обяжет собственников бизнеса заплатить за ликвидацию накопленного вреда и за рекультивацию промышленных площадок. «Такой подход очень простой, как он звучит: получил прибыль за счет природы - убери за собой», - отметил президент России.