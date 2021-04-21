Три человека погибли при взрыве у отеля в Пакистане

В Пакистане три человека погибли при взрыве у парковки отеля Фото: REUTERS

В городе Кветта, административном центре провинции Белуджистан минимум три человека погибли в результате взрыва на парковке у гостиницы. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на медиков и правоохранительные органы.

Главврач одной из городских больниц сообщил, что общее число пострадавших насчитывает 13 человек. При этом двое из них находятся в критическом состоянии.

Правоохранительные органы Пакистана выясняют детали и обстоятельства произошедшего.

В августе 2020 года в Пакистане произошел взрыв гранаты. В результате случившегося по меньшей мере 39 человек получили ранения, один из пострадавших находился в критическом состоянии. Сообщалось, что в это время в городе Карачи выступали представители религиозной оппозиционной партии "Джамаат улема-е-Ислами". Взрыв произошел на митинге, приуроченном к первой годовщине отмены Индией особого статуса штата Джамму и Кашмир.