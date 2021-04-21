Владимир Зеленский ввел санкции против двух российских компаний Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о санкциях против российских компаний сроком на три года. Об этом сообщает сайт президента.

- Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 апреля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер – санкций", — гласит текст указа.

Также был приведен список компаний, попавших в санкционный список. Это "Дорлидер", являющаяся строительной компанией, и ООО "Гранит-001".

В начале апреля Украина ввела санкции против филиала Россотрудничества в Киеве и еще 10 компаний. Как заявил ранее президент Украины Владимир Зеленский, анонсируя новые ограничения, санкции принимаются против "топ-10 украинской контрабанды".