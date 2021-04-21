В Москве ликвидировали пожар в жилом доме на Пятницкой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме 1931 года постройки на улице Пятницкой.

Как сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС, площадь пожара составила 50 квадратных метров.

- В 22:10 по московскому времени пожар был ликвидирован, -рассказали ТАСС в ведомстве.

Напомним, ЧП произошло на чердаке кирпичного жилого дома 53/18 строения 4 по Пятницкой улице. При пожаре из здания эвакуировали 30 жильцов, в результате случившегося никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что несколько лет назад на Пятницкой произошел крупный пожар в доме под номером 43, строение 3. Тогда в результате ЧП никто не пострадал. Горела крыша четырехэтажного жилого дома. Изначально пламенем было охвачено 200 квадратных метров, но спасатели сообщили, что площадь пожара увеличилась в два раза – до 400 квадратных метров.