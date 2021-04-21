Задержанные за покушение на Лукашенко признали вину

В КГБ Белоруссии сообщили, что четверо задержанных, в том числе и Зенкович, по подозрению в покушении на белорусского лидера Александра Лукашенко признали вину и теперь дают показания.

По словам начальника отдела следственного управления КГБ Константина Бычека, задержанным уже предъявлено обвинение в заговоре с целью захвата власти в республике.

- Четырем задержанным лицам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 357 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Это заговор с целью захвата власти неконституционным путем. Все они дают признательные показания и сотрудничают со следствием, - рассказал Бычек в эфире телеканала "Беларусь 1.