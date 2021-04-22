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Политика22 апреля 2021 1:41

Сенатор Пушков заявил, что "толстая шкура" не поможет США отвести от себя аналогии Путина

Он считает, что "всему миру все ясно и про Шерхана, и про шакалов"
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Сенатор Пушков заявил, что "толстая шкура" не поможет США отвести от себя аналогии Путина

Сенатор Пушков заявил, что "толстая шкура" не поможет США отвести от себя аналогии Путина

Фото: Иван МАКЕЕВ

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание пресс-секретаря Джен Псаки на вопрос об отношении Белого дома к словам президента РФ Владимира Путина о Шерхане и шакалах Табаки.

По его мнению, американская сторона зря не воспринимает всерьез это заявление.

- И напрасно не воспринимают. Толстая шкура не поможет США отвести от себя прямой аналогии, которую провел Путин. И всему миру все ясно и про Шерхана, и про шакалов, - написал Пушков у себя в телеграм-канале.

Напомним, 21 апреля во время выступления Путина с посланием к Федеральному собранию, говоря о нападках на РФ, вспомнил Киплинга и назвал его "великим писателем".

- Вокруг Шерхана крутятся мелкие Табаки. Подвывают, чтоб задобрить своего суверена. Киплинг - великий писатель, - заявил глава государства.

После этого Псаки на брифинге в Америке отметила, что "у США толстая шкура (skin)", благодаря чему американская сторона "ничего не воспринимает на свой личный счет".