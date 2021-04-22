Украина призвала Евросоюз рассмотреть отключение России от SWIFT Фото: REUTERS

Украина призвала Европейский союз рассмотреть возможность отключения России от Общества всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT). Об этом заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его мнению, лишение РФ SWIFT можно было бы задействовать в рамках пакета новых экономических санкций против Москвы, пишут РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Кремле допускают отключение России от платежной системы SWIFT. Однако ранее это были действия Вашингтона, касающиеся возможного введения санкций в отношения Москвы. Тогда же Дмитрий Песков отметил, что подобные действия носят непредсказуемый и необоснованный характер.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял о необходимости отходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем.