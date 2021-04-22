Сенатор Пушков оценил условия Чехии как "невозможный сценарий" для России

Российский сенатор Алексей Пушков оценил условия, которые выдвинули представители Чехии в ответ на решение РФ выслать дипломатов.

По его мнению, это "невозможный сценарий" для российской стороны, поскольку такая ситуация может негативно отразиться на дипотношениях государств.

- Невозможный сценарий: Чехия не может диктовать условия России и выдвигать ультиматумы. Она нарывается либо на понижение уровня дипотношений, либо на их разрыв, - написал Пушков у себя в Телеграм-канале, комментируя новость об условиях Чехии.

Ранее глава МИД Чехии выдвинул России ультиматум: либо Россия завтра (22 апреля) до 12:00 примет обратно высланных чешских дипломатов, либо Чехия вышлет еще российских.