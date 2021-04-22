В России из-за пандемии появились онлайн-няни и фитнес по камере

Пандемия коронавируса внесла изменения во многие привычные сферы жизни людей. Теперь сovid-19 повлиял и на рынок услуг.

По словам управляющего директора "Авито Услуг" Артема Кумпеля, за время самоизоляции появилось целое направление онлайн-услуг.

- Пандемия повлияла на рынок услуг гораздо сильнее, чем на другие сферы: некоторые компании были вынуждены прекратить работу, другие адаптировались к новым реалиям, появилось целое направление онлайн-услуг - если еще в феврале 2020 года было странно говорить об онлайн-фитнесе, то сегодня онлайн-тренировки сохраняют свою популярность, как и, например, услуги онлайн-нянь, - рассказал Кумпель "Известиям".