Банки сэкономят до 54 миллиардов рублей на выпуске цифровых карт

В России пандемия коронавируса дала импульс развитию и продвижению банками новых продуктов.

Одним из таких стали цифровые карты. Спрос на них в кредитных организациях связан распространением вируса. Представители крупных банков зафиксировали существенный рост их эмиссии в 2020 и начале текущего года. Об этом пишут "Известия".

Тем временем, в банках ожидают дальнейшего роста спроса на цифровые карты. Таким образом до конца года в ряде из них планируют нарастить их долю до 30–40%, а на горизонте двух-пяти лет — до 40–50%. По оценкам аналитиков, выпуск цифровых карт сэкономит банкам до 54 миллиардов рублей, оценили в НРА.