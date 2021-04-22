WSJ: Байден намерен признать геноцид армян в Османской империи Фото: REUTERS

Американский президент Джо Байден намерен официально признать геноцид армян в Османской империи в начале 20 века. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации.

В материале издания говорится, что соответствующее заявление глава Белого дома может сделать в эту субботу, 24 апреля. Там же отмечается, что ежегодно в эту дату в Армении отмечают День памяти жертв геноцида армян.

При этом источники издания отмечают, что окончательного решения пока не принято, а Байден может ограничиться формальным заявлением, в котором не прозвучит официального признания геноцида.