Песков прокомментировал требования властей Чехии вернуть дипломатов

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия не приемлет стилистику требований, тем более в тоне ультиматума, по отношению к себе со стороны других стран. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя требования Чехии принять обратно высланных из России чешских дипломатов.

- В послании президент Путин говорил о бесперспективности разговоров с нами в стилистике требований, - сказал представитель Кремля ТАСС в ответ на вопрос, будет ли Москва рассматривать озвученное главой МИД Чехии Якубом Кулганеком требование.

Ранее российский сенатор Сергей Пушков оценил требования чешской стороны. По его мнению, это "невозможный сценарий" для российской стороны. Также сенатор увидел, что Чехия "нарывается либо на понижение уровня дипотношений, либо на их разрыв" с РФ.

Напомним, накануне министр иностранных дел Чехии выдвинул России ультиматум: либо РФ примет обратно высланных чешских дипломатов, либо Чехия вышлет за пределы страны еще несколько российских.