Климкин "сделал выводы" после послания Путина Федеральному собранию

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил опасения из-за послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, озвученному 21 апреля.

Бывший украинский чиновник сделал определенные "выводы", в которых призвал украинцев "не расслабляться".

- Выводы из обращения Путина: он не будет с нами считаться; будет сам устанавливать красные линии; будет действовать асимметрично и жестко. Поэтому не расслабляемся, нам критически нужна готовность внутри страны и помощь извне, - написал Климкин в своем посте в Твиттере.

Ранее сообщалось, что 21 апреля российский лидер выступил с посланием к Федеральному собранию. В своей речи глава государства выразил надежду, что никому из стран не придется переходить так называемую "красную черту" в отношениях с Москвой.