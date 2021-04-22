WSJ: Pfizer выявила поддельную вакцину от коронавируса в Мексике и Польше

Американская компания Pfizer выявила в двух странах поддельные версии ее вакцины против коронавируса. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.

Отмечается, что речь идет о препаратах в Мексике и Польше. В первой из стран уже успели "привить" около 80 граждан неким препаратом под видом Pfizer/BioNTech. При этом, "вакцинация" одной дозой сыворотки обошлась жителям Мексики примерно в тысячу долларов.

Что касается Польши, то там сделать прививку еще никому не успели.

- Флаконы, обнаруженные в Мексике, имели поддельную маркировку, в то время как вещество внутри флаконов в Польше, скорее всего, могло применяться для устранения морщин, - пишет WSJ.