Последние новости на утро 22 апреля 2021: В США отреагировали на высказывание Путина про Шерхана и Табаки

Важные новости утра Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последние новости на утро 22 апреля 2021 года.

В США отреагировали на высказывание российского президента Владимира Путина про Шерхана и Табаки, которое он сделал во время выступления с посланием к Федеральному собранию. По словам представителя Белого Дома Джен Псаки, у "Америки толстая шкура", благодаря чему она не принимает такие заявления в свой адрес. Однако российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Америке "толстая шкура" не поможет США отвести от себя аналогии Путина. Он также добавил, что "всему миру все ясно и про Шерхана, и про шакалов".

В Москве 22 апреля 2021 года пройдут переговоры российского президента Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко. Лидеры государств планируют обсудить ряд важных вопросов, среди которых дальнейшее развитие партнерских отношений двух стран в рамках Союзного государства.

21 апреля российский лидер выступил с посланием к Федеральному собранию. Мы собрали самое важное из речи Путина о мерах, которые будут приняты в стране.

Специалисты NASA впервые получили кислород из атмосферы Марса. Он был добыт с помощью устройства, установленного на борту планетохода Perseverance ("Настойчивость").

Американская компания Pfizer выявила в двух странах поддельные версии ее вакцины против коронавируса, пишет Wall Street Journal. Речь идет о препаратах в Мексике и Польше. В первой из стран уже успели "привить" около 80 граждан.

Украина призвала Евросоюз рассмотреть возможность отключения России от Общества всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT). По мнению главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, такие меры можно было бы задействовать в рамках пакета новых экономических санкций против Москвы.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что России и Белоруссии нужно привыкнуть жить в состоянии постоянной внешней угрозы. По его словам, оба государства являются постоянными целями для нападок со стороны других стран.

Президент США Джо Байден намерен официально признать геноцид армян в Османской империи в начале 20 века, сообщает газета The Wall Street Journal. Издание не исключает, что возможное признание Байденом геноцида армян могло бы привести к ухудшению отношений Вашингтона и Анкары.

Спустя пять лет после трагедии в Ницце (Франция) в Италии арестовали сообщника организатора теракта. Им оказался 28-летний албанец по имени Эндри Элеци, который снабдил боевика Мохамеда Лахуайеджа Бухлеля оружием. Тогда в июле 2016 года по вине Бухлеля погибли 86 человек, еще 434 получили ранения.