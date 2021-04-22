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Экономика22 апреля 2021 8:04

Россияне рассказали, куда поедут на отдых летом

Большинство планирует отдых внутри страны
Елена АКИМОВА
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Россияне рассказали, куда поедут на отдых летом

Россияне рассказали, куда поедут на отдых летом

Фото: Евгения ГУСЕВА

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip узнал, куда россияне планируют поездки на предстоящие летние месяцы.

Большинство интересуются рейсами внутри страны. 80,1% респондентов рассматривают российские туристические маршруты. Остальные – надеются отправиться за границу, сообщает RT.

Российские направления, на которые растет спрос:

Сочи - доля поиска 16,8%,

Симферополь - 14,3%,

Москва - 8,8%,

Санкт-Петербург - 8,3%,

Анапа - 7,8%,

Краснодар - 4,4%,

Калининград - 4,2%,

Геленджик - 2,8%,

Минеральные Воды - 2,3%,

Махачкала - 1,8%.

Топ зарубежных направлений:

Турция - 7,74%,

Армения - 5,9%,

Кипр - 5,4%.

Грузия - 5,1%,

Греция - 4,8%,

Италия - 3,2%,

Египет - 3,1%,

США - 2,8%,

ОАЭ - 2,7%,

Сербию - 2%.

В свою очередь ведущий аналитик ФГ «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский спрогнозировал, как будет меняться курс доллара в ближайшее время. Он допускает, что американская валюта несколько потеряет свои позиции и остановится в коридоре 73-75 рублей. Хотя при воздействии внешних факторов может быть обратная ситуация и доллар поднимется до 78 рублей, сообщает Свободная пресса.