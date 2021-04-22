Названы регионы, где активнее всего брали ипотеку в 2021 году Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Льготная ипотека подгоняет россиян оформлять жилищные кредиты. В 2020 году был настоящий бум кредитования, в первом квартале 2021 года показатели несколько сократились, хотя и остаются на высоком уровне.

В Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) назвали регионы, где активнее оформляли ипотеку с начала нового года.

Регионы, где активно оформляют ипотеку:

Москва,

Московская область,

Санкт-Петербург,

Республика Татарстан,

Свердловская область.

- В сравнении с аналогичным временем прошлого года рост по данным регионам составил от 15 до 25%, - отметил в беседе с Rt директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Регионы, где ребе оформляют ипотеку:

Чукотский АО,

Ненецкий АО,

Республика Алтай,

Еврейская АО,

Республика Ингушетия.

- В этих регионах более развито розничное кредитование, да и сами банковские услуги представлены не настолько широко, - рассказал Волков.

Стоит отметить, что доля проблемных кредитов, по которым нарушены сроки платежей, не превышает 1,0—1,5%, а персональный кредитный рейтинг (ПКР) заемщиков с ипотекой даже вырос за год с 709 до 713 баллов (минимальное значение - 300 баллов, максимальное - 850 баллов.

По итогам апреля цены на жилье показали сдержанную динамику роста. По данным ЦИАН, средняя стоимость новостроек в 16 крупнейших российских городах на сегодня составляет 95,12 тысячи рублей за «квадрат», сообщает телеканал "360".