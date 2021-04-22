Минтруд предложил упростить получение доплат к пенсии лётчикам и шахтерам

Минтруд разработал законопроект об упрощении оформления доплат к пенсии летчикам Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Министерстве труда и социальной защиты разработали законопроект, упрощающий процесс оформления выплаты дополнительного социального обеспечения для членов лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации и для некоторых работников угольной промышленности, сообщила "Российская газета" со ссылкой на документ.

Издание также сообщило, что организации, в которых работают лётчики или сотрудники угольной промышленности, будут обязаны предоставить в ПФР сведения о периодах работы, которые дают право на доплату к пенсии. Также компании должны будут передать данные о заработке до 1 января 2022 года, исходя из которого исчисляется размер этой доплаты. Руководство должно передать данные в ПФР до 1 июля 2024 года.

Законопроект также должен сократить объём документов, нужных для назначения дополнительной пенсии. Это поможет работодателем снизить административные издержки, а гражданам станет удобнее реализовывать свои права на доплату к пенсии.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что с 1 августа 2020 года работающим пенсионерам, участникам программы софинансирования и получателям накопительных выплат назначили доплату к пенсии. Перерасчёт выплат провели автоматически без подачи заявления.