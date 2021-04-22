Минтруд предложил упростить получение доплат к пенсии летчикам и шахтерам

В Министерстве труда и социальной защиты разработали законопроект, упрощающий процесс оформления выплаты дополнительного социального обеспечения для членов лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации и для некоторых работников угольной промышленности, сообщила "Российская газета" со ссылкой на документ.

Издание также сообщило, что организации, в которых работают лётчики или сотрудники угольной промышленности, будут обязаны предоставить в ПФР сведения о периодах работы, которые дают право на доплату к пенсии. Также компании должны будут передать данные о заработке до 1 января 2022 года, исходя из которого исчисляется размер этой доплаты. Руководство должно передать данные в ПФР до 1 июля 2024 года.