Эксперт объяснил, откуда мошенники получают данные о россиянах

Эксперт: Мошенники, обманывающие россиян под видом сотрудников интернет-магазинов, получают информацию из кол-центров или с компьютеров операторов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Телефонные мошенники получают данные о пользователях через колл-центры и компьютеры операторов, сообщил специалист по информационной безопасности Григорий Пащенко.

Эксперт отметил, что аферистам нужны данные о заказе в интернет-магазине или номер телефона клиента, чтобы попытаться украсть персональные данные или данные карты.

- Когда мы заказываем что-то в реальном интернет-магазине, то мошенники все равно могут узнать о заказе. После этого они связываются с жертвой и представляются сотрудниками торговой сети, а дальше начинаются мошеннические действия. Так происходит из-за того, что вас кто-то слил. Это могли сделать операторы из кол-центра магазина, - объяснил Григорий Пащенко в интервью радио Sputnik.