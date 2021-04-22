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Общество22 апреля 2021 8:57

Эксперт объяснил, откуда мошенники получают данные о россиянах

Специалист по информационной безопасности рассказал, как интернет-магазины "сливают" информацию о своих покупателях
Ася КУЗНЕЦОВА
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Эксперт: Мошенники, обманывающие россиян под видом сотрудников интернет-магазинов, получают информацию из кол-центров или с компьютеров операторов

Эксперт: Мошенники, обманывающие россиян под видом сотрудников интернет-магазинов, получают информацию из кол-центров или с компьютеров операторов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Телефонные мошенники получают данные о пользователях через колл-центры и компьютеры операторов, сообщил специалист по информационной безопасности Григорий Пащенко.

Эксперт отметил, что аферистам нужны данные о заказе в интернет-магазине или номер телефона клиента, чтобы попытаться украсть персональные данные или данные карты.

- Когда мы заказываем что-то в реальном интернет-магазине, то мошенники все равно могут узнать о заказе. После этого они связываются с жертвой и представляются сотрудниками торговой сети, а дальше начинаются мошеннические действия. Так происходит из-за того, что вас кто-то слил. Это могли сделать операторы из кол-центра магазина, - объяснил Григорий Пащенко в интервью радио Sputnik.