Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика22 апреля 2021 9:14

Посол США Джон Салливан покинул резиденцию в Москве

Дипломат прибыл в аэропорт Шереметьево
Ася КУЗНЕЦОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)
Джон Салливан прибыл в аэропорт

Джон Салливан прибыл в аэропорт

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол США в России Джон Салливан с багажом покинул свою резиденцию в Москве и уже прибыл в аэропорт Шереметьево, сообщает ТАСС.

Агентство также уточняет, что автомобиль посла США уже подъехал к терминалу аэропорта с залом для правительственных делегаций. Салливан улетает в Вашингтон для консультаций с властями США. В расписании вылета значится рейс на 10:00 со стыковкой в Лондоне.

Корреспондент издания сообщил, что в машину американского посла погрузили три чемодана, затем в автомобиль сел Джон Салливан, и машина выехала с территории резиденции.