Посол США Джон Салливан покинул резиденцию в Москве

Джон Салливан прибыл в аэропорт Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол США в России Джон Салливан с багажом покинул свою резиденцию в Москве и уже прибыл в аэропорт Шереметьево, сообщает ТАСС.

Агентство также уточняет, что автомобиль посла США уже подъехал к терминалу аэропорта с залом для правительственных делегаций. Салливан улетает в Вашингтон для консультаций с властями США. В расписании вылета значится рейс на 10:00 со стыковкой в Лондоне.

Корреспондент издания сообщил, что в машину американского посла погрузили три чемодана, затем в автомобиль сел Джон Салливан, и машина выехала с территории резиденции.