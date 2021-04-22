Синоптик: На выходных на Москву обрушится аномальное количество осадков Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец поделился прогнозом погоды на ближайшие дни.

Потепление, которое пришло в столицу 24 апреля, будет не долгим. Уже к вечеру возможны дожди, а местами с грозами. В ночные часы температура воздуха опустится до пяти градусов тепла, а местами до нуля.

23 апреля днем потеплеет до +11… + 16 °C…, а к субботе московский регион накроет холодный атмосферный фронт.

-В общей сложности на Москву обрушится аномальное, а может быть и рекордное количество осадков, – отметил Тишковец.

В субботу пойдет дождь со снегом, выпадает минимум 30 миллиметров осадков – это 70 процентов от апрельского объема влаги.

На этом фоне возможны заморозки, местами столбики термометров опустятся до минус 1-2 °C.

- Погода, больше похожая на позднюю осень, сохранится не только в столице, но и на просторах всей Среднерусской равнины, - отметил синоптик в беседе с изданием «Москва 24».

К первомайским праздникам ситуация немного улучшится: днем до +10…+15 тепла, а ночью до +6… +1…, погода явно не шашлычная.

Зато ближе к 9 Мая воздух прогреется до 15-20 тепла, погода станет вполне комфортной и близкой к климатической норме.

- Циклон отодвинет наступление весны, ждать аномального тепла, которое было в начале апреля, не стоит. Третья декада апреля все же пройдет под знаком дождей. Их будет много, впрочем, это во благо и для природы, и для аллергиков, - отметила в беседе с телеканалом "360" ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.