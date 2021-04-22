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Политика22 апреля 2021 10:15

Саммит НАТО состоится 14 июня 2021 года

Собрание состоится в штаб-квартире альянса в Брюсселе
Анастасия РЫШКОВА
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что саммит пройдет 14 июня 2021 года.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что саммит пройдет 14 июня 2021 года.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в четверг, 22 апреля, что саммит глав государств и правительств НАТО пройдет 14 июня 2021 года.

"Я рад объявить, что следующий саммит лидеров союзников состоится 14 июня 2021 года в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, Бельгия", - сказано в заявлении генсека.

Саммит НАТО 14 июня обсудит "агрессивные действия РФ", терроризм, кибератаки, климат и усиление Китая. Программа работы альянса будет обсуждена на период до 2030 года.

"Чтобы справиться с вызовами сегодняшнего и завтрашнего дня: агрессивными действиями России, угрозой терроризма, кибератаками, новыми и разрушительными технологиями, последствиями изменения климата для безопасности и усилением Китая", - пояснил генсек.

В саммите НАТО примет участие американский президент Джо Байдена.

Последняя раз лидеры НАТО встречались в Лондоне в декабре 2019 года.