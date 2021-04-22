ОВД-Инфо: На протестных акциях в России задержали более 1600 человек

Наибольшее количество задержанных правозащитники зафиксировали в Санкт-Петербурге, в Уфе и Барнауле Фото: Иван МАКЕЕВ

В среду, 21 апреля, на несогласованных акциях протеста задержали 1 631 человека, сообщает проект "ОВД-Инфо" по состоянию на 02:10 по московскому времени. При этом МВД не публиковало данных о задержаниях.

Также сообщается, что больше всего задержанных в Санкт-Петербурге: 743 человека.

По данным "ОВД-инфо", в Уфе задержали 99 человек, в Казани - 60, в Барнауле - 58 и 52 в Сочи.

В Воронеже задержали 48 человек, в Кемерово - 36, в Новокузнецке - 30, Иваново и Калининграде - по 29, в Москве - 26, а в Томске - 24.

В МВД сообщали, что в несанкционированных акциях в городах, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, приняли участие 3,9 тысячи человек. Также, по данным МВД, больше всего людей вышли на митинг в Новосибирске - 1 тысяча человек, в Омске - 900 человек и в Иркутске - 500 человек.

В Москве, по оценке полиции, на улицы вышли шесть тысяч человек, а в Санкт-Петербурге - 4,5 тысячи человек.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что, по данным МВД, в городах России на несанкционированные акции вышли 14,4 тысячи человек.

Также на сайте рассказывали о том, как прошла акция в поддержку Навального в Москве.