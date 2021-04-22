Чехия пригрозила высылкой еще 60 российских дипломатов

Прага требует от Москвы возвращения в посольство 20 дипломатов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел республики Чехия Якуб Кулганек заявил, что если Россия до 12:00 (13:00 мск) четверга, 22 апреля, не примет решение о возвращении в Москву объявленных персонами нон грата сотрудников чешского дипломатического представительства, то из Праги будут высланы "примерно 60" сотрудников посольства России.

"Речь шла бы примерно о шестидесяти людях [сотрудниках посольства РФ]. Целью является то, чтобы это [количество сотрудников посольства РФ] соответствовало состоянию [штата сотрудников], какое сейчас [наблюдается] в нашем посольстве в Москве", - сказал министр в интервью газете "Лидове новины".

Напомним, что ранее из Чехии были высланы 18 российских дипломатов, которых Прага обвинила в работе на спецслужбы РФ. Также власти Чехии обвинили РФ в причастности ко взрыву в Врбетице в 2014 году. В ответ российский МИД назвал действия западных коллег голословными и абсурдными, а причины обвинений слепленными на скорую руку. Россия в ответ на действия Праги выслала из Москвы 20 чешских дипломатов.