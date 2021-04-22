В Конфедерации труда поддержали возможность продления майских праздников Фото: Михаил ФРОЛОВ

Президент Конфедерации труда России Борис Кравченко поддержал инициативу, связанную с продлением майских праздников в России. Он отметил, что россияне заслужили выходные после сложного 2020 года.

- Я положительно отношусь к продлению майских праздников. Я уверен, что по результатам этого тяжелого ковидного года... россияне заслужили более длинные праздники в этом году, - отметил Кравченко в беседе с RT.

Но несмотря на положительные отзывы по поводу увеличения каникул, в этом году вряд ли удастся реализовать подобную инициативу.

Данные вопросы обсуждаются на заседании российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Провести данную процедуру в сжатые сроки Минтруду вряд ли удастся.

- Но это не значит, что она не может быть реализована в принципе, - отметил эксперт.

Он уверен, что решить вопрос можно непосредственно на каждом предприятии. Работодатели и работники могут договариваться напрямую, чтобы никто не остался обижен.

- Место для социального диалога всегда есть. Работники могут получить выходные по договоренности с работодателем, - заключил Кравченко.

Ранее сообщалось, что Министерство труда рассматривает предложение о продлении майских праздников. Глава ведомства Антон Котяков отметил, что подобные предложения уже поступили в Минтруд и находятся в работе.

Ранее стало известно, что россияне планируют делать на майские праздники. Многие собирались полететь на отдых в Турцию, но после ухудшения ситуации с коронавирусом, это направление оказалось закрытым.

Теперь основная нагрузка ляжет на российские курорты. Многие собираются в Крым или Сочи, сообщает ОТР.