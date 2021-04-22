Посол США Джон Салливан покинул Россию

Посол США в России Джон Салливан утром 22 апреля улетел из московского аэропорта Шереметьево на родину для консультаций с новой администрацией Белого дома Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол США в России Джон Салливан утром сегодня, 22 апреля, улетел в Вашингтон из московского аэропорта Шереметьево. Дипломат отбыл на родину для консультаций с новой администрацией Белого дома.

"Интерфакс" сообщает, что посол Салливан вылетел рейсом "Аэрофлота" SU2578 в Лондон, откуда он транзитом полетит в Штаты. Посол отказался общаться с прессой.

Вчера, 21 апреля, сайт KP.ru сообщал, что МИД России вызвал заместителя американского посла Бартла Гормана и вручил ему ноту об объявлении 10 сотрудников посольства США персонами нон-грата. Все они должны покинуть Россию до 21 мая 2021 года.

Напомним, 15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций в отношении 15 граждан России и 25 российских компаний. В тот же день помощник президента России Юрий Ушаков вызвал посла США Салливана в Кремль, изложил ему ответные меры России на санкции и порекомендовал уехать в Вашингтон для консультаций.