В МИД сравнили заявления Чехии о РФ с произведениями Кафки. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила действия и заявления Праги в отношении России с произведениями Франца Кафки.

"Наши ощущения, что мы видим реализацию на практике произведения Кафки "Процесс"", - заявила она в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Она отметила, что в действиях чешских коллег нет ничего логичного, если говорить о национальных интересах этой страны.

"О практике выстраивания двухсторонних отношений, о задачах и целях, которые суверенные государства ставят перед собой, выстраивая контакты и взаимодействия со своим соседом..., ничего здесь не находится логичного и разумного", - сказала Захарова.

Она отметила, что западные партнеры каждый раз под какую-либо ситуацию будут придумывать свои правила.

"То, что сейчас происходит с Чехией, это пропаганда. Ни о каком суверенном голосе Праги в НАТО речи не идёт. Для Праги НАТО — это надгосударственная структура. Мы понимаем, куда эта машина идёт", - подчеркнула Захарова.

Напомним, Чехия пригрозила выслать из страны еще 60 российских дипломатов, если Россия не вернет в Москву 20 работников посольства Чехии. Ранее чешские власти объявили персонами нон грата 18 представителей российского ведомства и обвинили их в работе на спецслужбы РФ. В ответ Москва выслала двадцать работников посольства Чехии. В МИД РФ действия западных коллег назвали абсурдными.