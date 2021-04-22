В Жуковском совершает аварийную посадку самолет-заправщик Ил-78

В подмосковном Жуковском аварийно садится самолет-заправщик Ил-78, на борту 16 человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

В ОАК заявили, что самолет-заправщик Ил-78М-2 отрабатывает аварийную посадку в подмосковном Жуковском в рамках летных испытаний.

«Самолет Ил-78М-2 проходит программу летных испытаний, в ходе которой, помимо прочего, отрабатываются различные режимы выполнения взлета и посадки», — сообщил также источник агентства РБК в Объединенной Авиастроительной Корпорации.

Ил-78 предназначен для заправки топливом в воздухе тяжелых бомбардировщиков и истребителей. В состав его экипажа входит шесть человек, он может перевозить до 82 тонн топлива.