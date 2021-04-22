Заявки на конкурс управленцев «Лидеры России» подали более 100 тысяч человек

Регистрация участников закончится 26 апреля 23.59 по московскому времени на сайте ЛидерыРоссии.рф.

Более 100 тысяч человек прислали заявки на четвёртый конкурс управленцев «Лидеры России». Регистрация участников закончится 26 апреля в 23.59 по московскому времени на сайте ЛидерыРоссии.рф. Старт конкурсу 26 марта дал президент РФ Владимир Путин во время заседания Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей», прием заявок начался с 31 марта.

По словам генерального директора АНО «Россия – страна возможностей», руководителя конкурса «Лидеры России» Алексея Комисарова, больше всего заявок на участие подали претенденты в возрасте от 31 до 35 лет (27%) и от 36 до 40 лет (26%). Конкурсантов в возрасте от 41 до 45 лет набралось 17%. Претендентов от 26 до 30 лет зарегистрировалось 12%, от 46 до 55 лет – 11%, а от 18 до 25 лет – 7%. Большая часть конкурсантов – мужчины (73%), женщин среди участников 27%.

Заявки на конкурс поступают из всех регионов нашей страны. Самыми активными себя показали жители Центрального Федерального округа: они подали 35,55% всех отправленных заявок. Второе место досталось Приволжскому федеральному округу (16,48%). На третьем месте - Северо-Западный федеральный округ (13,37%), Уральский (9,58%), Сибирский (9,43%), Южный (8,27%), Дальневосточный (4,1%) и Северо-Кавказский (3,22%) федеральные округа. Среди субъектов РФ лидером по числу заявок стала Москва (более 12 тысяч заявок), на втором месте – Санкт-Петербург (свыше 5 тысяч), на третьем – Московская область (более 4 тысяч заявок).

В этом сезоне участников конкурса «Лидеры России» ждут сразу несколько нововведений. Конкурс разделили на восемь отраслевых треков. К специализациям «Наука» и «Здравоохранение», которые были запущены в прошлом году, в этом году добавились «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Культура» и «Информационные технологии». Еще два трека - «Международный» и «Студенты» - стартовали в апреле. Трек «Студенты» предназначен для молодых перспективных участников, у которых пока нет управленческого опыта. В треке «Международный» свои силы могут попробовать граждане других стран, которые хотят жить и работать в России.

Участники конкурса могут выбрать только один трек. Как подчеркнул Алексей Комиссаров, с этого года упор в конкурсе делается не на поиск управленцев широкого профиля, а на выявление узких специалистов - профессионалов в своей сфере, готовых преображать отрасль.

Победители конкурса получают образовательный грант на сумму в один миллион рублей, а также возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев России. Кроме бесценного опыта и новых знаний конкурсанты получают уникальную возможность продолжить карьеру в госорганах и крупных компаниях на ведущих позициях. За три предыдущих сезона проведения конкурса высокие должности получили более 270 «Лидеров России». Шесть победителей заняли позиции заместителей федеральных министров, двое участников первого сезона возглавили российские регионы, четверо конкурсантов стали главами городов. Победители «Лидеров России» руководят медицинскими клиниками, вузами, занимают должности заместителей губернаторов и региональных министров, становятся топ-менеджерами корпораций.

Конкурс «Лидеры России» с 2017 года реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» по поручению президента России Владимира Путина. Конкурс является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 26 самостоятельных проектов.