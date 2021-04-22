Больше суток не выходят на связь: Россия предложила помощь в поиске подлодки ВМС Индонезии

Россия предложила помощь в поиске подлодки ВМС Индонезии Фото: REUTERS

Несколько государств мира, в том числе и Россия, предложили помощь в поисках пропавшей подводной лодки индонезийский военно-морских сил. Свои спасателей для участия в поисковой операции уже направили в Индонезию военные силы Малайзии и Сингапура. Об этом в четверг, 22 апреля, сообщил представитель ВМС Индонезии Ахмад Риад.

- В настоящее время подтверждено участие в операции кораблей из Малайзии и Сингапура, они прибудут во второй половине дня в эту субботу. Россия, Австралия, Германия, Индия и Соединенные Штаты выразили желание помочь в поисках субмарины, - приводит его слова издание Detik.

Представитель индонезийского флота опроверг информацию некоторых СМИ об обнаружении под водой объекта, похожего на подводную лодку.

Напомним, подлодка KRI Nanggala военно-морских сил Индонезии перестала выходить на связь в 96 километрах к северу от острова Бали 21 апреля. На борту субмарины 53 моряка.