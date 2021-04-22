24 пациента с коронавирусом скончались в больнице Индии из-за утечки кислорода

Танкер заправлял кислородный резервуар в городе Нашик, клапан не сработал, и газ вышел наружу. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

24 пациента с коронавирусом умерли в больнице на западе Индии из-за утечки кислорода. Когда танкер заправлял кислородный резервуар в городе Нашик, клапан не сработал, и газ вышел наружу.

В прошлом году больницу переоборудовали в ковидный госпиталь из-за большого числа зараженных инфекцией пациентов. В госпитале момент ЧП находились 157 больных, почти все на кислородной поддержке. Состояние 61 пациента оценивалось как критическое. Об этом в четверг сообщает The Indian Express.

По данным издания, кислорода у пациентов не было в течении 30 мин. 22 человека скончались днем в среду, еще двое - в ночь на 22 апреля.

Власти страны выразили сожаления родным и близким погибших и назвали случившееся душераздирающей трагедией.

Отметим, что врачи в штате Махараштра сталкиваются с большой нехваткой кислорода для пациентов.

В Индии выявили 314 835 инфицированных коронавирусом за сутки — это самый высокий показатель в мире за всю пандемию, по состоянию на 22 апреля 2021 года.

В некоторых больницах на западе страны заявили, что кислорода для пациентов у них осталось «на несколько часов». Врачи рекомендуют многим пациентам оставаться дома из-за нехватки коек.

По последним данным Минздрава страны, с начала пандемии более 15,93 млн человек в Индии заболели COVID-19, из них 184 657 скончались.