Правительство России подготовит меры поддержки семей с детьми

Мишустин потребовал "уже сегодня" начать реализовывать послание президента Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российское правительство подготовит систему мер поддержки семей с детьми. Об этом в четверг, 22 апреля, сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Глава кабмина подчеркнул, что выполнение положений послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию является безусловным приоритетом правительства. Мишустин потребовал начать реализовывать послание главы государства, не дожидаясь поручений.

- Родители школьников должны получить положенные им выплаты максимально удобно, без волокиты. Правительство также должно в течение месяца подготовить меры поддержки малого и среднего бизнеса, - отметил премьер-министр.

Он также поручил максимально быстро обеспечить предоставление российским субъектам займов, о которых говорил Владимир Путин в своем послании. Кроме того, правительство должно упростить получения вида на жительство в России для иностранных инвесторов.

Как сообщал сайт kp.ru, вчера российский лидер Владимир Путин выступил с ежегодным посланием парламенту страны. Глава государства рассказал о нескольких новых выплатах для россиян. Так, детям из неполных семей в возрасте от восьми до 16 лет будет назначена выплата в размере 5 650 рублей каждый месяц, а семьям с детьми школьного возраста выплатят десять тысяч рублей.

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